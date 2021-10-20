«Спартак» почтил память погибших болельщиков в Лужниках

Пресс-служба московского «Спартака» почтила память погибших болельщиков в Лужниках 39 лет назад. В официальном твиттер-аккаунте «красно-белых» опубликовал соответствующий пост.

«20.10.82. Трагедия, которую невозможно забыть. Вечная память. Мы помним», - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что 39 лет назад в ходе поединка 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Хаарлемом» (2:0) произошла давка в подтрибунном помещении, в результате которой погибли 66 болельщиков.

В среду, 20 октября, «Спартак» проведет матч против «Лестера» в групповом раунде Лиги Европы. Игра начнется с минуты молчания.