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Лига Европы

Греческие арбитры обслужат матч «Спартак» - «Лестер»

18 Октября 2021 • 11:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
20.10 17:30

На этой неделе состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером». На официальном сайте УЕФА представлена бригада арбитров, которая обслужит данное противостояние.

Главным рефери встречи назначен представитель Греции Анастасиос Сидиропулос. Его ассистенты – Лазарос Димитриадис и Полихронис Костас. За систему ВАР будут отвечать Яннис Пападопулос и Агелос Эвангелу. Резервный рефери – Аристотель Диамантопулос.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Арена» в среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

По итогам двух туров «красно-белые» идут на втором месте в таблице группы С, а англичане располагаются на последней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Анастасиос Сидиропулос
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