Греческие арбитры обслужат матч «Спартак» - «Лестер»

На этой неделе состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером». На официальном сайте УЕФА представлена бригада арбитров, которая обслужит данное противостояние.

Главным рефери встречи назначен представитель Греции Анастасиос Сидиропулос. Его ассистенты – Лазарос Димитриадис и Полихронис Костас. За систему ВАР будут отвечать Яннис Пападопулос и Агелос Эвангелу. Резервный рефери – Аристотель Диамантопулос.

Поединок пройдет на стадионе «Открытие Арена» в среду, 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

По итогам двух туров «красно-белые» идут на втором месте в таблице группы С, а англичане располагаются на последней строчке.