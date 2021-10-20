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Лига Европы

Игрок «Спартака» преклонил колено вместе с футболистами «Лестера»

20 Октября 2021 • 18:06 Комментировать
Спартак Москва
2:3
Лестер
4.70 3.60 1.80
2-й тайм

В третьем туре Лиги Европы «Спартак» играет против «Лестера» и ведёт в счёте 1:0 после гола Александра Соболева уже на 11-й минуте поединка. Перед стартовым свистком британские футболисты традиционно для себя преклонили колено в поддержку борьбы против расизма. Примечательно, что к ним присоединился и один из игроков «Спартака». Джордан Ларссон также поучаствовал в этой акции.

Болельщики «красно-белых» отреагировали на поступок футболистов английского клуба и Ларссона резким громким свистом.

Текстовый онлайн проходит на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Джордан Ларссон
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