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Лига Европы

Ребров - о поражении «Спартака»: «Давайте не будем искать крайних»

21 Октября 2021 • 11:45 Комментировать
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Страж ворот московского «Спартака» Артём Ребров высказался о поражении команды от «Лестера» во встрече третьего тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Руя Витории уступили англичанам на своем поле со счетом 3:4.

«Давайте не будем искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку, команде - за характер», - гласит сообщение голкипера в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что «Спартак» вел по ходу встречи со счетом 2:0, однако англичане смогли совершить камбэк благодаря покеру Патсона Дака.

В следующем туре команды встретятся на стадионе «Лестера». Поединок состоится в четверг, 4 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Артём Ребров
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