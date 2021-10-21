Ребров - о поражении «Спартака»: «Давайте не будем искать крайних»

Страж ворот московского «Спартака» Артём Ребров высказался о поражении команды от «Лестера» во встрече третьего тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Руя Витории уступили англичанам на своем поле со счетом 3:4.

«Давайте не будем искать крайних, а все вместе идти дальше! Спасибо за поддержку, команде - за характер», - гласит сообщение голкипера в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что «Спартак» вел по ходу встречи со счетом 2:0, однако англичане смогли совершить камбэк благодаря покеру Патсона Дака.

В следующем туре команды встретятся на стадионе «Лестера». Поединок состоится в четверг, 4 ноября.