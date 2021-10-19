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Витория: «Матчи с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом» выводят команду на новый профессиональный уровень»

19 Октября 2021 • 16:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 22 ч. 25 мин.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» отметил, что любит проводить поединки против сильных соперников.

- После «Лестера» вы играете против сильного соперника по РПЛ, с «Зенитом». Как настраиваетесь на такой календарь, что для вас в приоритете?

- Если говорить об игре, я привык мыслить так: мы проводим один матч, готовимся к одному матчу, а затем готовимся к следующему. Мы должны полностью быть сосредоточенными на игре с «Лестером». Это очень сложный соперник. Вообще мне нравятся матчи высокого уровня. Это и предстоящий матч, и прошлый, и тот, что будет с «Зенитом». Такие матчи выводят нашу команду на новый профессиональный уровень, когда вся команда играет на пределе своих возможностей, и это очень хорошо.

- Завтра не сыграет Кофрие. Насколько для вас это большая потеря?

- Что касается ситуации с Кофрие и ситуации с травмами  карточками, в первую очередь мы хотим сохранить стабильность. Вместо Максимилиана завтра будет играть другой футболист. Но мы по-прежнему выпускаем 11 футболистов, играем полным составом. Это наша жизнь и футбол. Если он не может выйти на поле, нам придется искать другие решения, и мы их найдем.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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