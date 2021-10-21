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Бакаев: «Лестер» - не космос, мы же не разгромно проиграли

21 Октября 2021 • 15:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение своей команды в поединке с «Лестером» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Футболист считает, что «красно-белые» могли добыть положительный результат. По его словам, англичане не превосходили москвичей, а сама игра выдалась равной.

««Лестер» — космос? Нет, какой космос? Мы же не проиграли 0:4, чтобы так говорить», - приводит слова Бакаева «Спорт-Экспресс».

Уточним, что это поражение может откинуть «Спартак» на последнее место в квартете, если «Наполи» в сегодняшнем матче одолеет варшавскую «Легию», которая пока очков на международной арене не теряет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
21 Октября 2021 в 16:19
Бакаев, всё ещё впереди! В Лестере вам как минимум те же четыре мяча отгрузят. Думать надо прежде, чем говорить!
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