Мозес: «Я даже не знал, что все мячи «Лестера» забил один игрок»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Лестером» (4:3).

- Африканец Дака сделал покер. Слышал о нем прежде?

- Я даже не знал, что все мячи забил один игрок. Но раз так, значит, он крутой игрок, классно двигался у нашей штрафной, доставил много проблем нашим защитникам, так что будет честно его похвалить. Желаю ему успехов.

- «Спартак» забил трижды. Значит ли это, что в Англии вы можете рассчитывать на положительный исход?

- Конечно, мы постараемся показать свой лучший футбол в ответной встрече. В Лестере будет совсем другая история, но до игры все равны. И это будет хороший тест для нас. Мы как следует разберем этот матч, подготовимся, поймем свои ошибки. В Англии нам надо быть крепче, чтобы победить.

- Фанаты «Спартака» в этот вечере были бесподобны, согласен?

- Да, они создали атмосферу полного стадиона, спасибо им за это. Мы всегда стараемся их порадовать, они с нами и дома, и на выезде. Надеюсь, в конце сезона они будут счастливы.

- Впереди матч с «Зенитом». После такого обидного поражения команда будет злой и максимально мотивированной, верно?

- Конечно, «Зенит» очень хорош, у него опытный состав, и соперник также будет настроен серьезно, но нам нужно думать о своей игре. Мы «Спартак»! И в воскресенье должны сделать все, чтобы выиграть или опять же, хотя бы добиться ничьей.