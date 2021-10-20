Виктор Гусев рассказал, когда матерится во время футбола

Известный телекомментатор Виктор Гусев порассуждал о мате во время совместного репортажа с Василием Уткиным на YouTube во время противостояния «Спартака» с «Лестером».

Когда пошёл разговор о памятном матче между национальными командами России и Франции, который завершился со счётом 3:2 в пользу «галльских петухов», Виктор Гусев ответил на вопрос об эмоциях и сказал, что он матерится только тогда, когда сам играет.

Напомним, что по итогам первого тайма «Спартак» ведёт в матче с «Лестером» со счётом 2:1. У «красно-белых» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон.

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