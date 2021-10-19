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Лига Европы

Тарханов: «Настрой у «Спартака» будет хорошим, просто так они «Лестеру» игру не отдадут» эксклюзив

19 Октября 2021 • 23:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 17 ч. 30 мин.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером».

«Если «Лестер» обыгрывает «Манчестер Юнайтед», то, конечно, это сильная команда. Они становились чемпионами Англии, и состав у них сильный до сих пор. Это очень хорошая команда, поэтому «Спартаку» будет тяжело. Фактор домашней игры, конечно, поможет «красно-белым», это играет роль, но все-таки большую роль играет уровень мастерства. Настрой у «Спартака» будет хорошим, просто так они игру не отдадут. Но «Лестер», конечно же, фаворит.

АПЛ - самая сильная лига в мире. «Лестер» играет в ней весьма удачно, поэтому крайне трудно будет «Спартаку». Но игра на игру не приходится, надеюсь, «красно-белые» победят. Если так произойдёт, значит, на данном этапе они сильнее. Естественно, без везения тоже никуда, например, в матче с «Наполи» везение было на стороне «Спартака», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов
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