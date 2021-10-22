Автор покера в ворота «Спартака» номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

Подошли к завершению поединки третьего тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. По итогам этих встреч были названы четыре номинанта на звание лучшего футболиста недели в турнире.

За индивидуальную награду поборются следующие исполнители: Патсон Дака («Лестер»), Исса Диоп («Вест Хэм»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Токо Экамби («Лион»).

Стоит отметить, что Дака провел невероятный поединок против московского «Спартака». Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами на «Открытие Банк Арене».

Отдать свой голос за одного из претендентов можно в специальном разделе на сайте УЕФА.