Витория: Все мысли об игре с «Зенитом»

Наставник «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» отметил важность предстоящей поединка с «Зенитом» в РПЛ.

«Красно-белые» встретятся с лидером чемпионата России 24 октября.

«Лестер» - качественный и очень сильный соперник. В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки.

Совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки.

Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно», - цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».