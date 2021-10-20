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Витория: Все мысли об игре с «Зенитом»

20 Октября 2021 • 21:34 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Наставник «Спартака» Руй Витория после поражения от «Лестера» отметил важность предстоящей поединка с «Зенитом» в РПЛ.

«Красно-белые» встретятся с лидером чемпионата России 24 октября.

«Лестер» - качественный и очень сильный соперник. В первом тайме мы играли на уровне и действовали грамотно. После перерыва мы потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола, дорого заплатив за свои ошибки.

Совсем скоро нам играть с «Зенитом». Нужно анализировать ошибки, что-то менять. Сейчас могу сказать, что нельзя терять мяч в центре поля и давать сопернику проводить контратаки.

Эту страницу мы закрыли, все мысли об игре с «Зенитом». Вот что сейчас действительно важно», - цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Лига Европы Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
20 Октября 2021 в 21:46
Это да. Тем более играть вообще некем. Кутепова выводить из спячки единственный, по моему, вариант.
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21.10  19:45 Лудогорец ... Брага 3.05 3.5 2.34
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21.10  22:00 Локомотив Москва ... Галатасарай 2.5 3.35 2.95
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21.10  22:00 Наполи ... Легия 1.21 6.8 15
21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
21.10  22:00 Вест Хэм ... Генк 1.42 4.7 8.4
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