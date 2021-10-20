Каррера оценил шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московского клуба на выход в плей-офф Лиги Европы.

В 3-м туре столичная команда в родных стенах уступила «Лестеру» (3:4), хотя по ходу встречи вела со счётом 2:0.

«К сожалению, мне не удалось посмотреть этот матч. Сможет ли «Спартак» пройти в плей-офф Лиги Европы? Конечно, будет очень сложно, но такой шанс есть», — цитирует Каррера Sport24.

«Спартак» с тремя очками находится на 3-й строчке в группе С. «Лестер» (4) поднялся на 2-ю позицию. До этого подопечные Руя Витории уступили «Легии» (0:1) и одолели «Наполи» (3:2).