Сёмин: В матче «Спартака» и «Лестера» жду большого количества забитых мячей

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что «Спартаку» по силам одолеть «Лестер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Спартак» непредсказуем, но «Лестер» им по силам. Завтра будет очень яркий матч, я жду большого количества забитых мячей. Предсказать исход сложно.

Но я уверен в том, что «красно-белые» дадут серьезный бой англичанам. Желаю команде Руя Витории удачи в завтрашнем поединке!» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» — «Лестер» пройдёт 20 октября в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Спартак» до этого проиграл дома «Легии», а затем завоевал три очка в поединке с «Наполи».