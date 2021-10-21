Уткин: «Покер в ворота Максименко - вещь довольно унизительная»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал вчерашнее поражение московского «Спартака» от «Лестера» в поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы. «Красно-белые» проиграли со счетом 3:4, покер в составе гостей оформил нападающий Патсон Дака.

«Покер» в ворота Максименко - вещь довольно унизительная. Какую-то часть времени «Спартак» продержался и имел шансы. Ну, это не более чем раззадорило наше ожидание», - поведал Василий в эфире своего канала в Youtube.

В следующем туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет против «Лестера». Встреча запланирована на четверг, 4 ноября.

Команда Руя Витории набрала три очка после трех туров. Российский клуб занимает третье место в таблице группы С.