Футбольный эксперт Борис Игнатьев подвёл итоги группового матча Лиги Европы «Спартак» - «Лестер», в котором российская команда уступила англичанам 3:4.

- Что случилось со «Спартаком»? Команда вела 2:0, а потом рассыпалась.

- Первый тайм «Спартак» провел на хорошем уровне, надежно играл в обороне, закрывал зоны, брал футболистов в этих зонах. Команда хорошо переходила из обороны в атаку. Был быстрый пас, отличные скорости. И самое главное – было чувство уверенности, надежности, чего я давно не замечал. А это очень важно для любого футболиста. Но пропущенный мяч разложил команду на составляющие, на отдельно взятых футболистов. Не было цельного организма. Все играли сами по себе. Выигрывающая команда, как правило, уделяет больше внимания обороне при потере мяча. Но спартаковцы забыли заповеди, которые необходимо соблюдать при игре в защите. Пошла хаотика. Соперников никто не брал, пошли детские ошибки Рассказова, Жиго забыл, что он защитник, а не нападающий. Никто не направил его, не потребовал обеспечить свои ворота в неприкосновенности, что является его основными функциями. Все разложилось в итоге. Пошло огромное пространство. Айртон и Мозес при потере мяча должны закрывать фланги, а они забыли это делать. А опытные соперники этим воспользовались. Я вообще не очень понимаю разговоры о том, что защитник забил. Он должен не пропустить, в первую очередь.

- Многие сейчас критикуют Максименко. Он мог выручить в моментах с пропущенными мячами?

- Не думаю. Перед этим была игра с «Динамо», и там он допустил ошибку. А здесь я этого не увидел. Вот Рассказов, да. Допустил много ошибок. Но Жиго столько же ошибался. Нельзя все вешать на одного человека. У Максименко я не заметил особых огрехов. Были групповые просчеты. Общекомандные.

- Видите ли вы ошибку Витории, что он не заменил Рассказова, у которого не шла игра?

- Трудно сказать. Все формируется в тренировочном процессе. Витория и его помощники определяют, кто лучше, и по кондициям, и по психологическому состоянию, и так далее. Может, Кутепов был хуже Рассказова и не соответствует уровню. Я вообще не пойму, как Рассказов может играть на этой позиции.

- Никто не понимает.

- Я не могу представить, как Мозес, который может усиливать атакующие действия команды, обыграть любого, может закрывать зону правого защитника. Все, что он делает, он делает хорошо для команды в атаке, но очень плохо позиционно играет. Это мешает использованию его лучших качеств.

- Витории раньше удавалось заменами перевернуть ход игры, но он не стал менять Рассказова, у которого явно не шло. Почему?

- Он все видит и понимает, что если есть игрок сильнее Рассказова на этой позиции, надо было менять. Может, Кутепов был на одной ноге. Гапонов давно не выходил. Это нужно отдать на откуп тренеру.

- Покер Даки – это учебное пособие для нападающих?

- Конечно, это уникальный случай, но не феноменальный. Если бы он кому-то еще четыре забил, а потом еще раз – это да. Он забил, потому что мы пропустили. Это хороший игрок, который много сделал для команды, но у нас плохо сыграли Жиго и Рассказов. Джикия не вышел на свой уровень. Поэтому все у Даки получись.

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- Зато, наконец, забил гол Ларссон, а Соболев даже оформил дубль. Это добрый знак для «красно-белых»?

- Мы все время ищем добрые знаки, но я их не вижу. Посмотрим. Если Ларссон с Соболевым опять забьет, тогда другое дело. Им и надо забивать. Они за это получают деньги.

- Согласитесь забить «Лестеру» три мяча – это очень круто?

- Да, конечно. Но четыре пропустить – это совсем не круто.

Елена Григорьевская