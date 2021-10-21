«Спартак» не может победить английский клуб на протяжении 20 лет

«Спартак» неудачно играет с английскими клубами. В последних девяти еврокубковых поединках с 2001 года «красно-белые» не одержали ни одной победы, информирует OptaIvan.

Московский клуб два раза сыграл вничью и потерпел семь поражений. При этом в 11 поединках с английскими командами с 1982 по 2000 год «Спартак» одержал девять побед.

20 октября закончился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы-2021/22 «Спартак» — «Лестер». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Лисы» победили со счётом 4:3. У гостей покер оформил нападающий Патсон Дака. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, ещё один гол забил Джордан Ларссон.