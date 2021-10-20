Гаврилов - о матче «Спартака»: Проигрывать с таким счётом всегда обидно

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» (3:4). У гостей покер оформил нападающий Патсон Дака.

«Проигрывать с таким счетом всегда обидно. Обидно вдвойне, когда играешь по счету, с преимуществом. Первый мяч – везение, рикошет помог. По игре, владение мячом было за «Лестером». Я не ожидал, что «Спартак» выиграет в этой встрече.

Рассказов? Был бы на его месте кто-то другой, ничего бы не поменялось. «Лестер» шикарно свои моменты использовал», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В следующем поединке «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура РПЛ встретится с «Зенитом». Матч состоится 24 октября.