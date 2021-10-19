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Лига Европы

Роджерс: «У «Спартака» мобильные игроки и креативная средняя линия»

19 Октября 2021 • 19:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 19 ч. 49 мин.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отметил серьёзный настрой на матч Лиги Европы против «Спартака». Наставник надеется снова победить после игры с «Манчестер Юнайтед» (4:2) и в завтрашнем поединке намерен выпустить сильнейших футболистов.

- Знаю многих футболистов кроме Мозеса, но всё же не так хорошо. У «Спартака» мобильные игроки и креативная средняя линия, - отметил Роджерс на пресс-конференции.

В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте с тремя очками, «Лестер» -  последний с одним баллом, но в этом матче считается фаворитом.

Игра начнется в 17:30. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Спартак Москва Лестер Брендан Роджерс
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