Роджерс: «У «Спартака» мобильные игроки и креативная средняя линия»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отметил серьёзный настрой на матч Лиги Европы против «Спартака». Наставник надеется снова победить после игры с «Манчестер Юнайтед» (4:2) и в завтрашнем поединке намерен выпустить сильнейших футболистов.

- Знаю многих футболистов кроме Мозеса, но всё же не так хорошо. У «Спартака» мобильные игроки и креативная средняя линия, - отметил Роджерс на пресс-конференции.

В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте с тремя очками, «Лестер» - последний с одним баллом, но в этом матче считается фаворитом.

Игра начнется в 17:30. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.