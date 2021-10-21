Мостовой: Такие игроки, как Рассказов, подводят «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением касательно упущенной победы московской командой в игре с «Лестером» в Лиге Европы. Эксперт считает, что «красно-белые» проиграли этот матч из-за индивидуальных ошибок.

В интервью Rusfootball.info Мостовой заявил, что ключевую роль в поражении российского клуба сыграл защитник Николай Рассказов. «Я расстроен из-за того, что есть люди, которые подводят команду из-за своих тактических ошибок. В первую очередь я имею в виду Рассказова, это ужас. В итоге все усилия насмарку, хотя в первом тайме «Спартак» вел 2:0», - подчеркнул специалист.

Напомним, что «Спартак» на домашнем стадионе пропустил четыре мяча от форварда Патсона Дака, который воспользовался оплошностями москвичей при оборонительных действиях.