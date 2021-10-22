​Дака признан лучшим игроком тура Лиги Европы после 4 голов «Спартаку»

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о том, что форвард «Лестера» Пэтсон Дака был признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги Европы. В среду вечером замбийский футболист четырежды расписался в воротах Александра Максименко из «Спартака». «Лисы» отпраздновали победу в столице России со счётом 4:3.

Отметим, что за несколько дней до матча против «Спартака» Пэтсон Дака стал первым в истории Премьер-лиги игроком из Замбии, забившим гол. Тогда Дака поразил ворота «Манчестер Юнайтед».

«Лестер» занимает третье место в своей группе Лиги Европы, уступая «Наполи» по разности мячей, а «Легии» - по очкам.