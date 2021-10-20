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Мостовой не верит в победу «Спартака» над «Лестером»

20 Октября 2021 • 00:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 16 ч. 16 мин.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой сделал прогноз на поединок 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». По его мнению, английский клуб увезёт три очка из Москвы.

«Если «Лестер» выйдет с таким же настроем, как и против «Манчестер Юнайтед», то шансов у россиян будет немного. Я отдам предпочтение представителям АПЛ, которые по составу и классу игроков выглядят очень внушительно», — приводит слова Мостового «Всё про спорт».

Стартовый свисток в игре «Спартак» - «Лестер» прозвучит в среду в 17:30 по московскому времени. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Александр Мостовой
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