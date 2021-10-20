Калиниченко раскритиковал Рассказова и Жиго

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко подвёл итоги матча с английским «Лестером» в Лиге Европы. «Лисы» победили в столице России со счётом 4:3.

«Где тонко, там рвётся. Все мы знаем эту пословицу с детства. Сегодня мы ещё раз были свидетелями правдивости оной. Очень тонко оказалось сзади у «Спартака», и порвалось там, где все и ожидали — в зоне Коли Рассказова. И мне искренне жаль сейчас молодого парня, на которого в очередной раз выливается море помоев.

Да, Николай в очередной раз провалил матч, это отрицать сложно. Но! Сегодня провалил матч не меньше, а на мой, сугубо дилетантский, взгляд, гораздо больше, всеми горячо любимый, незаменимый Самюэль Жиго! Да, именно он виновен минимум в трёх из четырёх пропущенных мячей. Я не знаю, насколько он обучаемый и сколько копий об него сломали тренеры, но те позиционные ошибки, которые раз за разом допускает Жиго, меня сводят с ума.

Ну и последний вопрос, который меня тревожит. В каком же состоянии находятся профильные центральные защитники Кутепов и Гапонов, что выбор тренера пал на, и без того не безгрешного, Рассказова?» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.