​Бакаев: «Увидели, что «Лестер» - очень непростая команда»

Хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев пообщался с журналистами после субботнего поединка РПЛ против «Динамо» (2:2). Среди прочего, футболист высказался о ближайшем матче – против «Лестера» в Лиге Европы.

«Лестер», как известно, в субботу обыграл «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии со счётом 4:2.

«Надо меньше говорить и готовиться к «Лестеру». Сегодня мы увидели, что это команда непростая, очень непростая (улыбается). Обыграть «Манчестер Юнайтед» - такую команду – ещё и со счётом 4:2… Будет тяжело», - высказался Бакаев.

Матч «Спартак» - «Лестер» пройдёт в ближайшую среду, 20 октября.