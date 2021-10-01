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Лига Европы

Черчесов оценил перспективы «Спартака» в Лиге Европы

01 Октября 2021 • 15:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
20.10 17:30

Вчера польская «Легия» и московский «Спартак» удивили футбольную общественность, обыграв в рамках Лиги Европы фаворитов группы «Лестер» и «Наполи» соответственно. Станислав Черчесов, который в свое время возглавлял обе команды, оценил шансы клубов на проход в плей-офф.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Черчесов заявил, что лично присутствовал на матче «Легии» в Польше. По его словам, команда заслуженно переиграла англичан, показав высокий уровень игры. Что касается «Спартака», то бывший наставник сборной России охарактеризовал успех «красно-белых» как новую возможность реабилитировать свое положение.

Более того, Черчесов подчеркнул, что ситуация в квартете только накаляется и у всех клубов есть шансы занять первые два места.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Лига Европы Станислав Черчесов
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