Витория: «Динамо» заставило нас показать характер и играть хорошо»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» дал оценку сопернику и рассказал о состоянии травмированного Куинси Промеса.

- Расскажите, в каком состоянии подходит команда к матчу? Может быть, кто-то успел восстановиться из тех, кто не присутствовал на дерби?

- Я хотел бы больше решений. В Евролиге играют все лучшие команды, и мы бы, конечно, хотели бы всех доступных игроков. У нас есть игроки, которые сейчас находятся в процессе восстановления. Мы справлялись до этого, справимся и сейчас.

Конечно же, «Лестер» - это очень сложный соперник. Что касается дерби, которое было, хочу сказать, что мы уже перевернули эту страницу и начали готовиться к новой игре. Это была команда, которая нас заставила показать характер и играть хорошо. Слава богу, что мы пришли к ничьей на последних минутах матча, но в целом мы готовы к предстоящему матчу с «Лестером».

- Расскажите конкретно о состоянии Промеса. Когда его стоит ждать, завтра или, может быть, к матчу с «Зенитом»?

- Разумеется, мы посмотрим на его состояние завтра. Он находится в процессе восстановления, мы будем смотреть и сегодня, и завтра по его состоянию. Разумеется, Промес вносит существенный вклад в игру, но нам необходимо дождаться, чтобы принять какое-то решение, будет ли он завтра играть.