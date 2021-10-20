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Лига Европы

Ломовицкий прокомментировал поражение в игре с «Лестером»

20 Октября 2021 • 20:46 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий оценил игру команды в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Английский клуб одержал победу со счётом 4:3.

«Что тут говорить — проиграли. Не напоминал ли этот матч предыдущую встречу в РПЛ с «Динамо»? Мы и сегодня чуть зажали в конце, хотели отыграться, но не получилось.

Почему так сыграли в начале второго тайма? Наверное, потеряли концентрацию. Не сконцентрировались. Даже не знаю», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В следующем поединке «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура РПЛ встретится с «Зенитом». Матч состоится 24 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Александр Ломовицкий
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sierge
20 Октября 2021 в 21:20
Светлой голове может пора кончать с футболом а идти экскурсоводом а то после жано музей некому показать. 95 лет Никиты Палыча отметили с помпой блин
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21.10  19:45 Лудогорец ... Брага 3.05 3.5 2.34
21.10  19:45 Рапид Вена ... Динамо Загреб 2.85 3.55 2.43
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21.10  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брондбю 1.52 4.1 7
21.10  22:00 Локомотив Москва ... Галатасарай 2.5 3.35 2.95
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21.10  22:00 Наполи ... Легия 1.21 6.8 15
21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
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