Ломовицкий прокомментировал поражение в игре с «Лестером»

Хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий оценил игру команды в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Английский клуб одержал победу со счётом 4:3.

«Что тут говорить — проиграли. Не напоминал ли этот матч предыдущую встречу в РПЛ с «Динамо»? Мы и сегодня чуть зажали в конце, хотели отыграться, но не получилось.

Почему так сыграли в начале второго тайма? Наверное, потеряли концентрацию. Не сконцентрировались. Даже не знаю», - цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

В следующем поединке «Спартак» в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура РПЛ встретится с «Зенитом». Матч состоится 24 октября.