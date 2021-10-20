Губерниев: «Есть большие вопросы к тренеру «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу исхода поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-Лиги! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!

И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником», — написал Губерниев в телеграм-канале.

На текущий момент в активе «красно-белых» три набранных очка в Лиге Европы. Ранее москвичи уступили «Легии» (0:1), а также победили «Наполи» (3:2).