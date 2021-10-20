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Лига Европы

Губерниев: «Есть большие вопросы к тренеру «Спартака»

20 Октября 2021 • 20:20 Комментировать (5)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу исхода поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4).

«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-Лиги! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!

И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником», — написал Губерниев в телеграм-канале.

На текущий момент в активе «красно-белых» три набранных очка в Лиге Европы. Ранее москвичи уступили «Легии» (0:1), а также победили «Наполи» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Дмитрий Губерниев
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Sanay
20 Октября 2021 в 21:15
Спартак сыграл отвратительно. Вот только почему Витория видя, что выходят англичане 2 нападающих в 1 защитника из раза в раз ничего не предпринял??? Мог заменить провалившегося Рассказова, место которому в Спартаке-2, на защитника Кутепова или Гапонова.Может тогда Лестер и не забил бы 4 мяча.Кстати Максименко опять не разу не спас, а его упрямо ставит в основу Витория игнорируя Селихова. Вот этого я не могу понять.Да выбыл Кофрие и сразу в обороне проходной двор.. Зачем Рую надо было ломать игру в 3 защитника в перестроение в 2 защитника когда ранее Спартак выигрывал трижды с этой схемой. Не хватает на замену сильного центрдефа - купите, пусть сидит на подмене.. Стоят защитники на порядок меньше нападающих или хавбеков. Оним словом это не только проигрыш футболистов, но в первую очередь проигрыш главного тренера.
ARTUR
20 Октября 2021 в 20:51
Господи, ну и убогое существо ))) у меня тоже есть вопросы ,откуда у тебя столько ума ушлепок..
ингерман
20 Октября 2021 в 20:36
ай иди бибатлон комменти губашлеп.. )))
779
20 Октября 2021 в 20:35
Совет Губерниеву - сходи в туалет, наклонись над унитазом и задай ему все свои вопросы.
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окончен Спартак Москва 3:4 Лестер
21.10  19:45 Бетис ... Байер Л 2.55 3.45 2.8
21.10  19:45 Лудогорец ... Брага 3.05 3.5 2.34
21.10  19:45 Рапид Вена ... Динамо Загреб 2.85 3.55 2.43
21.10  19:45 Фенербахче ... Антверпен 1.78 3.7 4.8
21.10  19:45 Лацио ... Марсель 1.87 3.6 4.4
21.10  19:45 Митьюлланд ... Црвена Звезда 2.13 3.45 3.55
21.10  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брондбю 1.52 4.1 7
21.10  22:00 Локомотив Москва ... Галатасарай 2.5 3.35 2.95
21.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Олимпиакос 2.03 3.5 3.85
21.10  22:00 Спарта Прага ... Лион 4.8 3.7 1.78
21.10  22:00 Штурм ... Реал Сосьедад 5.4 4.1 1.62
21.10  22:00 Наполи ... Легия 1.21 6.8 15
21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
21.10  22:00 Вест Хэм ... Генк 1.42 4.7 8.4
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Сегодня, 20 Октября
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