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Губерниев: Не удивлюсь, если «Спартак» обыграет «Лестер»

19 Октября 2021 • 20:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 19 ч. 49 мин.

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, чего ждёт от поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Я совсем не удивлюсь, если «Спартак» завтра обыграет «Лестер». Москвичи находятся в прекрасной форме, как физической, так и моральной. После дерби Витории даже не придется настраивать игроков, они до сих пор в огне и жаждут очередной большой встречи. Тем более «красно-белые» играют у себя дома», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Поединок «Спартак» — «Лестер» пройдёт 20 октября. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

«Спартак» идёт вторым с 3 очками в группе С Лиги Европы. «Лестер» с одним баллом на 4-й позиции.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
19 Октября 2021 в 21:11
Можно подумать, что Лестер не находится в такой же прекрасной форме. Особенно после того, как раскатал МЮ. Вначале надо обыграть кого-то, а потом об этом трубить на каждом углу.
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