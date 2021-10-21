Глушаков: «Спартак» сдулся во втором тайме матча с «Лестером»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о поражении «красно-белых» в матче группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Российский клуб проиграл со счетом 3:4.

«Были ошибки, которые надо разбирать. Не стоит посыпать голову пеплом. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В четвертом туре групповой стадии еврокубка «красно-белые» на выезде встретятся с «Лестером». Поединок запланирован на четверг, 4 ноября.

Подопечные Руя Витории имеют в своем активе три балла после трех туров. Московский коллектив занимает третью строчку в таблице квартета С.