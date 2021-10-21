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Лига Европы

Глушаков: «Спартак» сдулся во втором тайме матча с «Лестером»

21 Октября 2021 • 12:13 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о поражении «красно-белых» в матче группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Российский клуб проиграл со счетом 3:4.

«Были ошибки, которые надо разбирать. Не стоит посыпать голову пеплом. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В четвертом туре групповой стадии еврокубка «красно-белые» на выезде встретятся с «Лестером». Поединок запланирован на четверг, 4 ноября.

Подопечные Руя Витории имеют в своем активе три балла после трех туров. Московский коллектив занимает третью строчку в таблице квартета С.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
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Комментарии (1)
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Abaika
21 Октября 2021 в 12:52
Нельзя было позволять получить гол в раздевалку. Это и было началом поражения.
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