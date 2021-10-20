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Экс-игрок «Лестера» Пайпер: «Роджерс заменит около 5 футболистов по сравнению с матчем с «МЮ» эксклюзив

20 Октября 2021 • 12:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 3 ч. 45 мин.

Мэттью Пайпер, бывший игрок «Лестера», поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком».

В каком сейчас состоянии «Лестер»?

«Лестер» начал сезон действительно очень плохо и не был похож на себя. Однако, в прошлом матче с «МЮ» команда наконец-то показала характер. Это был определенно лучший «Лестер» за долгое время. Я думаю, что состав «Лестера» будет сильно отличаться от того, что выходил против «МЮ». При этом, есть уверенность, что в старте выйдет Тилеманс, ведь Роджерс уверен, что, только играя регулярно, он находится в классной форме. А в матче против «МЮ» он был великолепен.

Вы знаете что-нибудь о «Спартаке»?

Если честно, я не много знаю о «Спартаке». Я слышал, что у них был не лучший старт сезона, но сейчас многое налаживается. Также я знаю, что когда-то «Спартак» был главной силой российского футбола. Ну и, конечно, я знаю, что в составе клуба есть Виктор Мозес, которого все помнят по «Челси».

Какие ожидания от матча?

Я уверен,  что Брендан Роджерс заменит около 5 футболистов по сравнению с прошлым матчем, но также я уверен и в том, что даже с учетом этого фактора команда будет очень опасной. «Лестеру» надо побеждать, чтобы побороться за выход из группы. Я полагаю, что счет будет 3:1 в пользу «Лестера».

Сергей Румянцев

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Спартак Москва Лестер Мэттью Пайпер
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20.10  17:30 Спартак Москва ... Лестер 4 3.5 1.99
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