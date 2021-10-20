Мэттью Пайпер, бывший игрок «Лестера», поделился мнением о предстоящем матче со «Спартаком».

В каком сейчас состоянии «Лестер»?

«Лестер» начал сезон действительно очень плохо и не был похож на себя. Однако, в прошлом матче с «МЮ» команда наконец-то показала характер. Это был определенно лучший «Лестер» за долгое время. Я думаю, что состав «Лестера» будет сильно отличаться от того, что выходил против «МЮ». При этом, есть уверенность, что в старте выйдет Тилеманс, ведь Роджерс уверен, что, только играя регулярно, он находится в классной форме. А в матче против «МЮ» он был великолепен.

Вы знаете что-нибудь о «Спартаке»?

Если честно, я не много знаю о «Спартаке». Я слышал, что у них был не лучший старт сезона, но сейчас многое налаживается. Также я знаю, что когда-то «Спартак» был главной силой российского футбола. Ну и, конечно, я знаю, что в составе клуба есть Виктор Мозес, которого все помнят по «Челси».

Какие ожидания от матча?

Я уверен, что Брендан Роджерс заменит около 5 футболистов по сравнению с прошлым матчем, но также я уверен и в том, что даже с учетом этого фактора команда будет очень опасной. «Лестеру» надо побеждать, чтобы побороться за выход из группы. Я полагаю, что счет будет 3:1 в пользу «Лестера».

Сергей Румянцев