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Лига Европы

Сергей «Бразилец» Мишко: «Теперь ждём победу и над «Лестером» эксклюзив

02 Октября 2021 • 22:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.30 3.80 1.85
20.10 17:30

Участник рэп-группы «Рыночные Отношения» Сергей Мишко, более известный под псевдонимом «Бразилец», поделился ожиданиями от выступлений московского «Спартака» в Лиге Европы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

«Теперь ждем победу и над «Лестером». Тогда вообще все будет отлично», — сказал Мишко.

Напомним, что следующая игра столичного коллектива в Лиге Европы пройдет против «Лестера». 20 октября подопечные Брендана Роджерса сыграют в Москве в матче 3-го тура Лиги Европы.

В первых турах «Спартак» уступил «Легии» на своем поле со счетом 0:1. После этого была выездная победа над «Наполи» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Мишко
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