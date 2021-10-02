Участник рэп-группы «Рыночные Отношения» Сергей Мишко, более известный под псевдонимом «Бразилец», поделился ожиданиями от выступлений московского «Спартака» в Лиге Европы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну.

«Теперь ждем победу и над «Лестером». Тогда вообще все будет отлично», — сказал Мишко.

Напомним, что следующая игра столичного коллектива в Лиге Европы пройдет против «Лестера». 20 октября подопечные Брендана Роджерса сыграют в Москве в матче 3-го тура Лиги Европы.

В первых турах «Спартак» уступил «Легии» на своем поле со счетом 0:1. После этого была выездная победа над «Наполи» (3:2).