​«Спартак» объявил состав на матч с «Лестером»

В среду «Спартак» будет проводить домашний матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Соперником команды Руя Витории будет английский «Лестер», который на выходных обыграл на своём поле «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии со счётом 4:2.

Руй Витория решил включить в стартовый состав «Спартака» таких игроков: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Лестер» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult. Там будет проходить трансляция матча в текстовом формате.