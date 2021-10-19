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Витория: «Намерены выиграть у «Лестера» как на домашней арене, так и в гостях»

19 Октября 2021 • 16:31 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 22 ч. 22 мин.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» отметил, что настроен только на победу.

- У вас было предчувствие накануне матча с «Наполи», что вы обыграете эту команду. Есть ли сейчас какие-то предчувствия и ощущения, что все сложится хорошо для «Спартака»?

- У меня хорошее предчувствие, я верю в нашу команду, я верю в игроков, я верю, что у нас есть все шансы, чтобы победить. Мы выступим против быстрой интенсивной команды, и тренер, мой коллега, очень быстро меняет игроков, поэтому игроки должны быть очень хорошо сконцентрированы на игре, собраны. В «Лестере» сильные футболисты, которые играют в Премьер-лиге, в Лиге Европы, но для нас, по большому счету, нет различий. Мы намерены выиграть как здесь на нашей домашней арене, так и в гостях. Я верю в нашу команду и думаю, что мы победим. У нас есть все шансы для этого.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (4)
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HG2017
19 Октября 2021 в 18:05
Удачи!!)))
Id152079006
19 Октября 2021 в 17:17
Тушинский мечтатель :)))
ARTUR
19 Октября 2021 в 16:48
Это кажется заразно...уже и этот поет что перепрыгнул..
JUMPER
19 Октября 2021 в 16:40
ай...ужо пасадили руя на исконна рускай напитак...))) ай...гирой былиннай апосля чарки та...)))
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