Витория: «Намерены выиграть у «Лестера» как на домашней арене, так и в гостях»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» отметил, что настроен только на победу.

- У вас было предчувствие накануне матча с «Наполи», что вы обыграете эту команду. Есть ли сейчас какие-то предчувствия и ощущения, что все сложится хорошо для «Спартака»?

- У меня хорошее предчувствие, я верю в нашу команду, я верю в игроков, я верю, что у нас есть все шансы, чтобы победить. Мы выступим против быстрой интенсивной команды, и тренер, мой коллега, очень быстро меняет игроков, поэтому игроки должны быть очень хорошо сконцентрированы на игре, собраны. В «Лестере» сильные футболисты, которые играют в Премьер-лиге, в Лиге Европы, но для нас, по большому счету, нет различий. Мы намерены выиграть как здесь на нашей домашней арене, так и в гостях. Я верю в нашу команду и думаю, что мы победим. У нас есть все шансы для этого.