​«Лестер» против «Спартака» сыграет почти тем же составом, который обыгрывал «МЮ»

В среду вечером «Спартак» будет принимать «Лестер» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Брендан Роджерс сделал всего лишь две замены в стартовом составе «лис» по сравнению с игрой против «Манчестер Юнайтед», в которой команда на выходных победила со счётом 4:2. Так, вместо Джейми Варди в атаке лестерцев с первых минут выйдет Патсон Дака (он забил «МЮ» после выхода на замену), а 20-летний Люк Томас слева на фланге заменит Тимоти Кастаня.

Полностью состав «Лестера» выглядит так: Шмейхель, Перейра, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Томас, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон, Ихеначо, Дака.

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