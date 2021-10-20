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Лига Европы

​«Лестер» против «Спартака» сыграет почти тем же составом, который обыгрывал «МЮ»

20 Октября 2021 • 16:31 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Лестер
4.70 3.60 1.80
1-й тайм

В среду вечером «Спартак» будет принимать «Лестер» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Брендан Роджерс сделал всего лишь две замены в стартовом составе «лис» по сравнению с игрой против «Манчестер Юнайтед», в которой команда на выходных победила со счётом 4:2. Так, вместо Джейми Варди в атаке лестерцев с первых минут выйдет Патсон Дака (он забил «МЮ» после выхода на замену), а 20-летний Люк Томас слева на фланге заменит Тимоти Кастаня.

Полностью состав «Лестера» выглядит так: Шмейхель, Перейра, Амарти, Эванс, Сёюнджю, Томас, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон, Ихеначо, Дака.

Не пропустите трансляцию матча «Спартак» - «Лестер» в текстовом формате.

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Спартак Москва Лестер
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Идет 18 минута Спартак Москва 1:0 Лестер 4 3.5 1.99
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