Болельщику «Спартака» грозит до шести лет тюрьмы за нападение на журналиста

Экс-глава фан-клуба столичного «Спартака» Валентин Коршунов может угодить за решетку. В отношении болельщика «красно-белых» возбуждено уголовное дело. Коршунова обвиняют в том, что он помешал деятельности журналиста с применением насилия. Об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против». Если вина фаната будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободны.

Напомним, что у Валентина возник конфликт с одним из журналистов после окончания матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4). Возле стадиона Коршунов напал на представителя СМИ. Ему не понравилось, что журналист снимал его на камеру.