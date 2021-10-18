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Лига Европы

​Червиченко: «Лестер» обезвредил Роналду, думаете, они с Соболевым не справятся?»

18 Октября 2021 • 18:51 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
20.10 17:30

Андрей Червиченко пессимистично настроен перед матчем «Спартака» против «Лестера» в Лиге Европы. Экс-президент московского клуба сказал, что в игре против английского клуба «чуда не будет».

«Красно-белые» чудом, при помощи Сергея Карасёва, отскочили от «Динамо» в дерби, с «Лестером» чуда не будет», - поделился своим мнением Червиченко со «Спорт-Экспрессом». Функционер считает, что «Спартак» сможет набрать три очка только в том случае, если арбитр удалит с поля двух игроков английской команды.

Также Андрей Червиченко вспомнил, что на выходных «Лестер» в чемпионате Англии обыграл на своём поле «Манчестер Юнайтед», не позволив забить звёздному форварду Криштиану Роналду.

«Лестер» в прошлые выходные обыграл «Манчестер Юнайтед», обезвредив Криштиану Роналду. Как вы думаете, справятся ли они с Соболевым? Ответ очевиден», - сказал Червиченко.

По мнению Червиченко, «Лестер» уверенно победит в Москве, но счёт не будет разгромным.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» стартует 20 октября в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер Андрей Червиченко
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Комментарии (1)
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SpaM
18 Октября 2021 в 20:53
Ну, потренировавшись на Роналду, они, конечно, может уже и готовы к Соболеву. А может и нет).
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