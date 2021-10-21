Мозес: «Думал, что мы сумеем победить «Лестер», причём легко»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Лестером» (4:3).

- Поделись впечатлениями от матча против команды из твоего родного чемпионата.

- «Лестер» - команда, которую я отлично знаю. Я хорошо знаком с тренером, с некоторыми игроками. Как я уже говорил до этого, было заранее понятно, что нам будет непросто. Если честно, я думал, что мы сумеем победить, причем легко. Все было в наших руках. Но это футбол, где маленькие ошибки иногда становятся определяющими. Особенно когда играешь против команд уровня «Лестера» в Лиге Европы.

Еще до выхода из раздевалки я сказал, что нужно сохранять предельную концентрацию до 95-й минуты, иначе «Лестер» накажет нас за просчеты и забьет. Это Лига Европы, а не российский чемпиона. Это был матч, в котором мы должны были выиграть, но вышло иначе.

- «Спартак» проиграл, но ты сделал два голевых паса и показал классный футбол.

- Это для меня ничего не значит, меня волновало только одно - победим мы или нет. Не голевые передачи и не личная статистика. Просто хотел, чтобы команда победила, вот тогда был бы счастлив.

- Брендан Роджерс - твой бывший тренер. Это было дополнительной мотивацией?

- Он классный тренер и помогает «Лестеру» развиваться. Отношусь к нему с большим уважением. Но я очень расстроен и зол, что мы проиграли. Очень хотели выиграть или как минимум не уступить. Это футбол. Сейчас важно сплотиться, ведь впереди воскресный матч против «Зенита», а о «Лестере» нужно поскорее забыть.