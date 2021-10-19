«Лестер» пошутил насчёт погоды в Москве кадром с замёрзшим Джеком Николсоном

Английский «Лестер» пошутил насчет погоды в столице России перед поединком Лиги Европы со «Спартаком».

В «Твиттере» «лис» появилось фото с вечерней тренировки, где футболисту клуба пришлось надеть согревающий воротник до уровня глаз.

«В Москве холодно», — говорится в сообщении.

«Спартак» поприветствовал английский клуб, а «Лестер» ответил gif-изображением с картинкой персонажа Джека Николсона из фильма «Сияние», где он сидит полностью обледеневший.

Поединок состоится в Москве 20 октября. В этот день ожидается три градуса тепла.