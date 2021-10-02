На днях московский «Спартак» сенсационно одолел «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы – «красно-белые» воспользовались удалением защитника Марио Руя, добыв три очка. Такой результат стал неожиданностью и для главного тренера неаполитанцев Лучиано Спаллетти.

Официальный ютуб-канал «Спартака» выпустил видео, в котором поделился закадровыми моментами поединка. В одном из эпизодов слышно, как итальянец после финального свистка выкрикнул в сторону скамейки запасных российской команды следующее: «Посмотрим, что будет в Москве!».

Стоит отметить, что ответная встреча запланирована аж на 24 ноября и станет заключительной в рамках поединков группы.