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Лига Европы

Стало известно, что крикнул Спаллетти в адрес скамейки «Спартака» после финального свистка видео

02 Октября 2021 • 09:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
20.10 17:30

На днях московский «Спартак» сенсационно одолел «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы – «красно-белые» воспользовались удалением защитника Марио Руя, добыв три очка. Такой результат стал неожиданностью и для главного тренера неаполитанцев Лучиано Спаллетти.

Официальный ютуб-канал «Спартака» выпустил видео, в котором поделился закадровыми моментами поединка. В одном из эпизодов слышно, как итальянец после финального свистка выкрикнул в сторону скамейки запасных российской команды следующее: «Посмотрим, что будет в Москве!».

Стоит отметить, что ответная встреча запланирована аж на 24 ноября и станет заключительной в рамках поединков группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Наполи
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