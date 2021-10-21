Селюк: «Будь я президентом «Спартака», давно бы убрал Виторию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поражении московского «Спартака» от английского «Лестера» в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. «Красно-белые» выигрывали со счетом 2:0, однако в итоге потерпели поражение – 3:4.

«Витория выходит на матч с настроем, чтобы не пропустить 10 мячей, а там, как пойдет. Будь я президентом «Спартака», давно бы уже убрал его», - передает слова агента «РБ Спорт».

После трех туров московский коллектив располагается на третьем месте в группе С, имея в своем активе три набранных балла. Следующий поединок в Лиге Европы подопечные Руя Витории проведут на выезде против «Лестера». Игра состоится в четверг, 4 ноября.