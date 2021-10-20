«Спартак» забил «Лестеру» три, но уступил! Кто из футболистов Витории виноват в домашнем поражении

Невероятное зрелище выдали «Спартак» и «Лестер». Игра на «Открытие Арене» будет претендовать на звание лучшей в этом розыгрыше Лиги Европы. Витория и Роджерс, конечно же, останутся недовольны. Атака так довлела над обороной, что счёт приблизился к хоккейному, а ошибки защиты сыпались одна за другой. Кто-то скажет: дворовые, но драйв от просмотра столь лихого матча не оставляет равнодушным.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 11:20, в створ – 4:6, угловые – 5:6, Из-за кого же «Спартак» уступил в этой перестрелке? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 3,5. Когда пропускаешь четыре мяча за шесть ударов в створ ворот, сложно рассчитывать на хорошую оценку. Патсон Дака вообще показал ураганную результативность: 4 гола за 4 удара. Два из которых были не самые сложные, но Максименко не спас.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 2,0. Сразу вспоминается аналитика Бубнова, когда экс-футболист «Спартака» всем ставил двойки. Сегодня двойку Рассказову поставил лично Патсон Дака. Николай постоянно терял резвого форварда, упускал его за спину, совершив две результативные ошибки.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,0. Столь же слабый матч провёл и Джикия, постоянно уступавший форвардам в резкости. Однажды Дака забил из-под Георгия, выиграв у того за счёт скорости мышления. Легко ускользал от Джикии и Ихеаначо, оформивший два ассиста.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 3,5. К сожалению, не стал оплотом обороны и привычно надёжный Жиго. Его ловко выманивал к центру поля Мэддисон, далее разгонявший атаки «Лестера». Странно, что был слаб Самуэль и в борьбе, проиграв половину эпизодов – 3 из 6.

АЙРТОН – 4,0. Непривычно скуп на опасные подключения оказался Айртон, попавший под опеку Перейры, а затем и Олбрайтона. Ужасающая точность передач – только 33 из 48 дошли до адресата и постоянные неудачные навесы (5 из 6). В обороне своих ворот Айртон уже по привычке не был надёжен.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,0. Сложно пришлось молодому Литвинову. Зубры вроде Тилеманса, Сумаре и Мэддисона спуску не давали. Руслан очень много ошибался, быстро сел на жёлтую карточку, 5 раз был обыгран один в один и проиграл 15 (!) единоборств из 18.

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РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Опытный партнёр в центре полузащиты смотрелся лучше, но и на Зобнина «лисы» нашли управу. Роман много перемещался, успевал помогать на левом фланге, но ничем толковым не запомнился ни у своих, ни у чужих ворот.

ВИКТОР МОЗЕС – 8,0. Чаглар и Томас запомнят Виктора Мозеса, в одиночку переигравшего их на фланге. Два гола «Спартака» нигериец сделал лично. Сначала запрессинговал, отобрал мяч и прекрасно прострелил на Ларссона, а затем своевременно открылся и оформил радиоуправляемый ассист на Соболева.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 5,5. Наконец-то Ларссон забил гол, прервав свою ужасаю серию без результативных действий. Однако этот результативный удар не даёт ему хорошую оценку, ведь по ходу матча пользы от него почти не было, а всю работу в голевом эпизоде сделал Мозес.

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ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,5. Очень много суетился сегодня Зелимхан Бакаев. Неточно пасовал, взмахивал руками, расстраивался. Помог в первом голе не самой лучшей передачей, а более ничем не запомнился и поэтому справедливо был заменён после 68 минут игры.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. А вот и второй герой «красно-белой» стороны. Соболев вдруг выдал матч жизни, не только разродившись дублем, кстати, голы – дебютные для него в еврокубках, но и шикарно отработав по ходу матча. Александр помогал в прессинге Мозесу, когда случился гол Ларссона, выиграл половину верховых единоборств у мощной защиты «Лестера».

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.