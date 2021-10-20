Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 307 Комментарии
Лига Европы

«Спартак» забил «Лестеру» три, но уступил! Кто из футболистов Витории виноват в домашнем поражении

20 Октября 2021 • 20:31 Комментировать (3)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Невероятное зрелище выдали «Спартак» и «Лестер». Игра на «Открытие Арене» будет претендовать на звание лучшей в этом розыгрыше Лиги Европы. Витория и Роджерс, конечно же, останутся недовольны. Атака так довлела над обороной, что счёт приблизился к хоккейному, а ошибки защиты сыпались одна за другой. Кто-то скажет: дворовые, но драйв от просмотра столь лихого матча не оставляет равнодушным.

Статистика матча: владение мячом – 43:57, удары по воротам – 11:20, в створ – 4:6, угловые – 5:6, Из-за кого же «Спартак» уступил в этой перестрелке? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 3,5. Когда пропускаешь четыре мяча за шесть ударов в створ ворот, сложно рассчитывать на хорошую оценку. Патсон Дака вообще показал ураганную результативность: 4 гола за 4 удара. Два из которых были не самые сложные, но Максименко не спас.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 2,0. Сразу вспоминается аналитика Бубнова, когда экс-футболист «Спартака» всем ставил двойки. Сегодня двойку Рассказову поставил лично Патсон Дака. Николай постоянно терял резвого форварда, упускал его за спину, совершив две результативные ошибки.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,0. Столь же слабый матч провёл и Джикия, постоянно уступавший форвардам в резкости. Однажды Дака забил из-под Георгия, выиграв у того за счёт скорости мышления. Легко ускользал от Джикии и Ихеаначо, оформивший два ассиста.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 3,5. К сожалению, не стал оплотом обороны и привычно надёжный Жиго. Его ловко выманивал к центру поля Мэддисон, далее разгонявший атаки «Лестера». Странно, что был слаб Самуэль и в борьбе, проиграв половину эпизодов – 3 из 6.

АЙРТОН – 4,0. Непривычно скуп на опасные подключения оказался Айртон, попавший под опеку Перейры, а затем и Олбрайтона. Ужасающая точность передач – только 33 из 48 дошли до адресата и постоянные неудачные навесы (5 из 6). В обороне своих ворот Айртон уже по привычке не был надёжен.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 3,0. Сложно пришлось молодому Литвинову. Зубры вроде Тилеманса, Сумаре и Мэддисона спуску не давали. Руслан очень много ошибался, быстро сел на жёлтую карточку, 5 раз был обыгран один в один и проиграл 15 (!) единоборств из 18.

Embed from Getty Images

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Опытный партнёр в центре полузащиты смотрелся лучше, но и на Зобнина «лисы» нашли управу. Роман много перемещался, успевал помогать на левом фланге, но ничем толковым не запомнился ни у своих, ни у чужих ворот.

ВИКТОР МОЗЕС – 8,0. Чаглар и Томас запомнят Виктора Мозеса, в одиночку переигравшего их на фланге. Два гола «Спартака» нигериец сделал лично. Сначала запрессинговал, отобрал мяч и прекрасно прострелил на Ларссона, а затем своевременно открылся и оформил радиоуправляемый ассист на Соболева.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 5,5. Наконец-то Ларссон забил гол, прервав свою ужасаю серию без результативных действий. Однако этот результативный удар не даёт ему хорошую оценку, ведь по ходу матча пользы от него почти не было, а всю работу в голевом эпизоде сделал Мозес.

Реклама


ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,5. Очень много суетился сегодня Зелимхан Бакаев. Неточно пасовал, взмахивал руками, расстраивался. Помог в первом голе не самой лучшей передачей, а более ничем не запомнился и поэтому справедливо был заменён после 68 минут игры.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. А вот и второй герой «красно-белой» стороны. Соболев вдруг выдал матч жизни, не только разродившись дублем, кстати, голы – дебютные для него в еврокубках, но и шикарно отработав по ходу матча. Александр помогал в прессинге Мозесу, когда случился гол Ларссона, выиграл половину верховых единоборств у мощной защиты «Лестера».

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Sanay
20 Октября 2021 в 21:27
В обороне Спартак сыграл отвратительно. Вот только почему Витория, видя что выходят англичане 2 нападающих в 1 защитника из раза в раз ничего не предпринял??? Мог бы заменить провалившегося Рассказова, место которому в Спартаке-2, на защитника Кутепова или Гапонова. Может тогда Лестер и не забил бы 4 мяча. Кстати, Максименко опять не разу не спас, а его упрямо ставит в основу Витория игнорируя Селихова. Вот этого я не могу понять. Да выбыл Кофрие и сразу в обороне проходной двор.. Зачем Рую надо было ломать игру в 3 защитника в перестроение в 2 защитника когда ранее Спартак выигрывал трижды с этой схемой. Не хватает на замену сильного центрдефа - купите, пусть сидит на подмене.. Стоят защитники на порядок меньше нападающих или хавбеков. Оним словом это не только проигрыш футболистов, но в первую очередь проигрыш главного тренера.
Aleksanderr07
20 Октября 2021 в 20:43
МЯСО - сосать ))))))))))))))))))
Dimonorunov
20 Октября 2021 в 20:34
Оборона у хрюшек как очко у портовой шлюхи!Тилеманс и Дака в два смычка ее раздраконили
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 3:4 Лестер
21.10  19:45 Бетис ... Байер Л 2.55 3.45 2.8
21.10  19:45 Лудогорец ... Брага 3.05 3.5 2.34
21.10  19:45 Рапид Вена ... Динамо Загреб 2.85 3.55 2.43
21.10  19:45 Фенербахче ... Антверпен 1.78 3.7 4.8
21.10  19:45 Лацио ... Марсель 1.87 3.6 4.4
21.10  19:45 Митьюлланд ... Црвена Звезда 2.13 3.45 3.55
21.10  22:00 Глазго Рейнджерс ... Брондбю 1.52 4.1 7
21.10  22:00 Локомотив Москва ... Галатасарай 2.5 3.35 2.95
21.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Олимпиакос 2.03 3.5 3.85
21.10  22:00 Спарта Прага ... Лион 4.8 3.7 1.78
21.10  22:00 Штурм ... Реал Сосьедад 5.4 4.1 1.62
21.10  22:00 Наполи ... Легия 1.21 6.8 15
21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
21.10  22:00 Вест Хэм ... Генк 1.42 4.7 8.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
21:20 · Лига Европы
Руй Витория защитил Рассказова после поражения от «Лестера»
21:15 · Лига Европы
Головин не сыграет с ПСВ
20:46 · Лига Европы
Ломовицкий прокомментировал поражение в игре с «Лестером» 1
20:42 · Лига Европы
Гаврилов - о матче «Спартака»: Проигрывать с таким счётом всегда обидно
20:32 · Лига Европы
Анзор Кавазашвили: «Мы все должны быть довольны «Спартаком» 2
20:20 · Лига Европы
Губерниев: «Есть большие вопросы к тренеру «Спартака» 5
20:13 · Лига Европы
Нападающий «Лестера» Дака: Надеюсь, это не последний мой покер 1
20:03 · Лига Европы
Как «Спартак» забил три мяча «Лестеру», но проиграл - видео 1 видео
19:12 · Лига Европы
Пэтсон Дака забил 4 мяча в ворота «Спартака»
18:50 · Лига Европы
Терим: «Локомотив» будет выше в своей лиге»
18:38 · Лига Европы
Виктор Гусев рассказал, когда матерится во время футбола
18:06 · Лига Европы
Игрок «Спартака» преклонил колено вместе с футболистами «Лестера» 3
17:21 · Лига Европы
Роджерс: «Варди - действительно абсолютная машина, но он всё-таки живой человек»
17:00 · Лига Европы
​«Спартак» - «Лестер» - 3:4 (закончен) 38
16:31 · Лига Европы
​«Лестер» против «Спартака» сыграет почти тем же составом, который обыгрывал «МЮ»
Все новости
Рекомендуем