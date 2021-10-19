Жиго: «У нас хорошее настроение, достаточно энергии, мы готовы к завтрашнему матчу»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» дал комментарий по предстоящей игре.

- Расскажите о настроении команды, о состоянии после дерби, насколько удалось восстановиться и отдохнуть? Не истратили ли вы последние силы после игры?

- Был хороший камбэк в дерби. У нас хорошее настроение, достаточно энергии. Мы готовы к завтрашнему матчу.

- Готовы ли вы сдерживать Олбрайтона, Варди? Может быть, у вас есть какой-то личный настрой на игру?

- Мы прекрасно знаем качества нашего соперника. У «Лестера» отличные нападающие. Очень хорошая команда. Мы должны показать, на что мы способны, и должны себя проявить именно как команда.

- Понсе и Промес отсутствуют из-за травмы. Готовы ли вы в матчах с «Лестером», если понадобится, как и в матче с «Динамо», пойти вперед и спасать команду? Как вы себя чувствуете в роли нападающего?

- Моя работа - быть защитником, у нас в команде отличные нападающие. Я должен в первую очередь выполнять свои прямые обязанности. Я не нападающий, а защитник.

- Держите в уме, что у вас есть карточка в Лиге Европы? Чтобы не получить историю, когда вы получили карточку в матче с «Динамо» и пропускаете игру с «Зенитом».

- Мне кажется, не надо об этом думать. Главное - отдать максимум своих сил, чтобы добиться положительного результата. Не надо думать об этом.