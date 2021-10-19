Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Лига Европы

Жиго: «У нас хорошее настроение, достаточно энергии, мы готовы к завтрашнему матчу»

19 Октября 2021 • 16:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
Через 22 ч. 22 мин.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» дал комментарий по предстоящей игре.

- Расскажите о настроении команды, о состоянии после дерби, насколько удалось восстановиться и отдохнуть? Не истратили ли вы последние силы после игры?

- Был хороший камбэк в дерби.  У нас хорошее настроение, достаточно энергии. Мы готовы к завтрашнему матчу.

- Готовы ли вы сдерживать Олбрайтона, Варди? Может быть, у вас есть какой-то личный настрой на игру?

- Мы прекрасно знаем качества нашего соперника. У «Лестера» отличные нападающие. Очень хорошая команда. Мы должны показать, на что мы способны, и должны себя проявить именно как команда.

- Понсе и Промес отсутствуют из-за травмы. Готовы ли вы в матчах с «Лестером», если понадобится, как и в матче с «Динамо», пойти вперед и спасать команду? Как вы себя чувствуете в роли нападающего?

- Моя работа - быть защитником, у нас в команде отличные нападающие. Я должен в первую очередь выполнять свои прямые обязанности. Я не нападающий, а защитник.

- Держите в уме, что у вас есть карточка в Лиге Европы? Чтобы не получить историю, когда вы получили карточку в матче с «Динамо» и пропускаете игру с «Зенитом».

- Мне кажется, не надо об этом думать. Главное - отдать максимум своих сил, чтобы добиться положительного результата. Не надо думать об этом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 80 минута Селтик 1:0 Ференцварош
20.10  17:30 Спартак Москва ... Лестер 4 3.5 1.99
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Октября
17:53 · Лига Европы
Промес вернулся в общую группу перед матчем с «Лестером»
16:53 · Лига Европы
Витория: «С вратарями как с детьми»
16:38 · Лига Европы
Витория: «Матчи с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом» выводят команду на новый профессиональный уровень»
16:25 · Лига Европы
Витория: «Динамо» заставило нас показать характер и играть хорошо»
16:15 · Лига Европы
Жиго: «У нас хорошее настроение, достаточно энергии, мы готовы к завтрашнему матчу»
15:16 · Лига Европы
Широков: Надежда «Спартака» в матче с «Лестером» - на характер игроков 1
15:03 · Лига Европы
Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»
12:26 · Лига Европы
Названы судьи матча «Локомотив» - «Галатасарай»
11:59 · Лига Европы
Российские судьи отработают на матче «Фенербахче» - «Антверпен»
18 Октября
20:05 · Франция. Лига 1
Головин возвращается в основную группу «Монако»
18:51 · Лига Европы
​Червиченко: «Лестер» обезвредил Роналду, думаете, они с Соболевым не справятся?» 2
11:57 · Лига Европы
Греческие арбитры обслужат матч «Спартак» - «Лестер»
17 Октября
00:26 · Лига Европы
​Бакаев: «Увидели, что «Лестер» - очень непростая команда»
15 Октября
14:28 · Лига Европы
​«Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона» - Ребров
03 Октября
14:55 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Футболисты «Спартака» всё больше верят в работу тренера»
Все новости
Рекомендуем