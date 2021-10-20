Нападающий «Лестера» Дака: Надеюсь, это не последний мой покер

Форвард «Лестера» Патсон Дака подвёл итоги матча Лиги Европы против «Спартака» (4:3). Нападающий забил в Москве четыре гола.

«Замечательная игра! Это было непросто, но мы показали характер, вступали в единоборства. Здорово, что в итоге мы одержали победу. Возможно, мои голы выглядели легко, но это не так. Я знаю свои сильные качества и стараюсь играть на них. Я был полностью сконцентрирован на игре и результате.

Это мой первый покер и надеюсь, что не последний. Буду упорно работать, чтобы забивать и дальше», - цитирует Даку «Спорт-Экспресс».

На текущий момент москвичи набрали в Лиге Европы три очка.