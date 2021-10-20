Рассказов: «Не ошибаются только мёртвые»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвёл итоги поединка с «Лестером» в Лиге Европы. Москвичи на своём поле потерпели поражение со счётом 3:4.

Футболист отметил, что мог сыграть лучше, но не получилось.

«Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мёртвые», — цитирует Рассказова «РБ Спорт».

«Спартак» с тремя очками находится на 3-й строчке в группе С. «Лестер» (4) поднялся на 2-ю позицию. До этого подопечные Руя Витории уступили «Легии» (0:1) и одолели «Наполи» (3:2).