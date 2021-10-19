Промес вернулся в общую группу перед матчем с «Лестером»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес во вторник провёл первую тренировку в общей группе команды после травмы колена, которую получил 3 октября в матче с «Ахматом» (1:0) в 10-м туре Премьер-лиги. Таким образом, можно считать, что голландец восстановился раньше предполагаемого срока в три недели.

29-летний голландец забил два мяча за «красно-белых» в стартовых матчах Лиги Европы и столько же в шести поединках в рамках Премьер-лиги. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В среду «Спартак» сразится с «Лестером». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.