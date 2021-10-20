«Лестер» растерзал «Спартак» в покер: Дака доконал «красно-белых» четырьмя голами

Весёлый еврокубковый матч прошёл в российской столице.

Внезапная выездная победа московского «Спартака» над «Наполи» заставила резко переобуться тех, кто прочил «красно-белым» в этой Лиге Европы апокалиптические сценарии. И если удалось прихлопнуть «маленьких ослов» в Италии, то почему нельзя зачехлить у себя дома «лис», которые обзавелись лишь одним очком в первых двух турах?

Непривычно, когда российские клубы проводят матчи группового этапа еврокубков в 17:30 по московскому времени. Но у «Спартака» так уже второй раз подряд на стадионе «Спартак». Не забываем, что в еврокубках название «Открытие банк Арена» не используется. Матчу с «Лестером» предшествовала минута молчания в память о жертвах давки, произошедшей ровно 39 лет назад во время игры Кубка УЕФА с «Харлемом».

В игре с «Наполи» «красно-белые» пропустили на первых секундах, и против «Лестера» у них могло получиться так же. Рассказов невнятно действовал на правом полуфланге обороны, но его подстраховал Жиго, подставивший ногу под прострел Даки. Потом команды обменялись ударами, когда мяч слетал с ноги бивших футболистов, а Соболеву после заблокированной попытки Бакаева всё удалось как надо. Выстрел со средней дистанции, небольшой рикошет от соперника – и мяч нашёл себя в левом углу, чего Шмейхель никак не ожидал (1:0).

Гости вполне могли быстро восстановить статус-кво. Удар Мэддисона отразил Максименко, Эвансу не хватило точности с нескольких метров. На 15-й минуте Сёюнджю выпрыгнул на правой штанге на подаче углового и тоже не попал в створ. Потом Тилеманс приложился с правого полуфланга в левый угол – Максименко справился. Добивал Мэддисон с подступов к штрафной – куда-то мимо. Но не пропустили – и хорошо. «Лисы» сохранили территориальное преимущество, однако на какое-то время перестали угрожать воротам соперника.

Когда же дело двигалось к перерыву, в развитии событий на поле произошла вспышка. Высокий прессинг команды Руя Витории позволил хозяевам забить классный гол, а чуть раньше Джикия неслабо пальнул со штрафного, только вот прямо по центру без сюрприза для Шмейхеля. Ну а взятие «лестерских» ворот пришло с правого спартаковского фланга. Мозес отобрал мяч у зазевавшегося Сёюнджю и сделал прострел к одиннадцатиметровой отметке, который Ларссон защёлкнул в центр створа (2:0). Обычно российские клубы сами пропускают, теряя мяч возле своей штрафной, а здесь вдруг наоборот. Вот так.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы всё у него проходило гладко. Быстро получить в свои ворота после взятия чужих – это самое то. Ихеаначо выдал вперёд ровно такой проникающий черпачок, который был гостям нужен, и Дака переиграл Максименко, послав мяч в ближний угол (2:1). Ну и второй ответный гол «Лестера» – пожалуйста. Начало второго тайма, и снова провал москвичей в центральной зоне. На этот раз заброс был к левому углу вратарской на Ихеаначо. Тот при недалёком присутствии Рассказова прострелил, и Дака чётко всё замкнул (2:2).

Ну ладно, промежуточная ничья – это ещё нормально. Понятно, что неприятно упускать преимущество в два мяча, тем более быстро, но что поделать, надо играть дальше. И «Спартак» задвигался на чужой половине поля, тогда как «Лестер» вроде сбавил в активности. Однако это было обманчивое впечатление, что «Лестер» сбавил. «Лисам» понравилось кусать центр «красно-белой» обороны, и они не устояли перед соблазном сделать это ещё раз на 54-й минуте. Неугомонный Дака выскочил один на один после проникающей Тилеманса и с удовольствием запаковал мяч в домик Максименко (2:3).

«Спартак» имел дальше периоды, когда владел инициативой, но ничего путного возле чужих ворот долго не создавал. Ну и в обороне «красно-белые» не утратили нестройность своих рядов. Когда-то бывший главным тренером «Спартака» Мурат Якин возмущался словом «невнятность», но возмущался ли бы он таким термином теперь? На 79-й минуте Дака оформил покер, забив «гол сурка» в результате очередного выхода один на один (2:4).

Промес, вышедший чуть раньше на замену спасать спартаковцев, помог им подарить болельщикам надежду. Голландец отдал пас в штрафную на правый полуфланг Мозесу, который прострелил, и Соболев сделал дубль (3:4). Но на этом всё. «Спартак» терпит второе домашнее поражение в групповом этапе Лиги Европы. Грустно забивать три, но пропускать четыре, однако такова реальность «красно-белых». У спартаковцев по-прежнему три очка, и что-то подсказывает, что после выезда в Лестер через пару недель их останется столько же.

Кирилл Иванцов