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Лига Европы

«Лестер» растерзал «Спартак» в покер: Дака доконал «красно-белых» четырьмя голами

20 Октября 2021 • 19:26 Комментировать (32)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Весёлый еврокубковый матч прошёл в российской столице.

Протокол игры  
Спартак Москва 3:4 Лестер
(1:0) Соболев Александр Сергеевич 11'    
(2:0) Ларссон Джордан 44'    
    45' Дака Пэтсон (2:1)
    48' Дака Пэтсон (2:2)
    54' Дака Пэтсон (2:3)
    79' Дака Пэтсон (2:4)
(3:4) Соболев Александр Сергеевич 86'    
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор Зобнин Роман   68' (Промес Куинси (   68') Литвинов Руслан   33' Айртон Лукас Бакаев Зелимхан   68' (Игнатов Михаил (   68') Соболев Александр Сергеевич Ларссон Джордан   89' (Ломовицкий Александр (   89'   90')
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Кутепов Илья Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Эванс Джонни   82' (Бертранд Райан (   82') Сёюнджю Чаглар Рикарду Перейра II   30'   59' (Олбрайтон Марк (   59') Сумаре Бубакари   88' Тилеманс Юри   65' (Чодури Хамза (   65') Томас Люк   82' (Вестергор Янник (   82') Мэддисон Джеймс Ихеаначо Келечи Дака Пэтсон
Запасные: Дьюзбери-Холл Кирнан Лукмен Адемола Кастань Тимоти Барнс Харви Варди Джейми Бенкович Филип Якупович Элдин Уорд Дэнни II
20 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Внезапная выездная победа московского «Спартака» над «Наполи» заставила резко переобуться тех, кто прочил «красно-белым» в этой Лиге Европы апокалиптические сценарии. И если удалось прихлопнуть «маленьких ослов» в Италии, то почему нельзя зачехлить у себя дома «лис», которые обзавелись лишь одним очком в первых двух турах?

Непривычно, когда российские клубы проводят матчи группового этапа еврокубков в 17:30 по московскому времени. Но у «Спартака» так уже второй раз подряд на стадионе «Спартак». Не забываем, что в еврокубках название «Открытие банк Арена» не используется. Матчу с «Лестером» предшествовала минута молчания в память о жертвах давки, произошедшей ровно 39 лет назад во время игры Кубка УЕФА с «Харлемом».

В игре с «Наполи» «красно-белые» пропустили на первых секундах, и против «Лестера» у них могло получиться так же. Рассказов невнятно действовал на правом полуфланге обороны, но его подстраховал Жиго, подставивший ногу под прострел Даки. Потом команды обменялись ударами, когда мяч слетал с ноги бивших футболистов, а Соболеву после заблокированной попытки Бакаева всё удалось как надо. Выстрел со средней дистанции, небольшой рикошет от соперника – и мяч нашёл себя в левом углу, чего Шмейхель никак не ожидал (1:0).

Гости вполне могли быстро восстановить статус-кво. Удар Мэддисона отразил Максименко, Эвансу не хватило точности с нескольких метров. На 15-й минуте Сёюнджю выпрыгнул на правой штанге на подаче углового и тоже не попал в створ. Потом Тилеманс приложился с правого полуфланга в левый угол – Максименко справился. Добивал Мэддисон с подступов к штрафной – куда-то мимо. Но не пропустили – и хорошо. «Лисы» сохранили территориальное преимущество, однако на какое-то время перестали угрожать воротам соперника.

Когда же дело двигалось к перерыву, в развитии событий на поле произошла вспышка. Высокий прессинг команды Руя Витории позволил хозяевам забить классный гол, а чуть раньше Джикия неслабо пальнул со штрафного, только вот прямо по центру без сюрприза для Шмейхеля. Ну а взятие «лестерских» ворот пришло с правого спартаковского фланга. Мозес отобрал мяч у зазевавшегося Сёюнджю и сделал прострел к одиннадцатиметровой отметке, который Ларссон защёлкнул в центр створа (2:0). Обычно российские клубы сами пропускают, теряя мяч возле своей штрафной, а здесь вдруг наоборот. Вот так.

Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы всё у него проходило гладко. Быстро получить в свои ворота после взятия чужих – это самое то. Ихеаначо выдал вперёд ровно такой проникающий черпачок, который был гостям нужен, и Дака переиграл Максименко, послав мяч в ближний угол (2:1). Ну и второй ответный гол «Лестера» – пожалуйста. Начало второго тайма, и снова провал москвичей в центральной зоне. На этот раз заброс был к левому углу вратарской на Ихеаначо. Тот при недалёком присутствии Рассказова прострелил, и Дака чётко всё замкнул (2:2).

Ну ладно, промежуточная ничья – это ещё нормально. Понятно, что неприятно упускать преимущество в два мяча, тем более быстро, но что поделать, надо играть дальше. И «Спартак» задвигался на чужой половине поля, тогда как «Лестер» вроде сбавил в активности. Однако это было обманчивое впечатление, что «Лестер» сбавил. «Лисам» понравилось кусать центр «красно-белой» обороны, и они не устояли перед соблазном сделать это ещё раз на 54-й минуте. Неугомонный Дака выскочил один на один после проникающей Тилеманса и с удовольствием запаковал мяч в домик Максименко (2:3).

«Спартак» имел дальше периоды, когда владел инициативой, но ничего путного возле чужих ворот долго не создавал. Ну и в обороне «красно-белые» не утратили нестройность своих рядов. Когда-то бывший главным тренером «Спартака» Мурат Якин возмущался словом «невнятность», но возмущался ли бы он таким термином теперь? На 79-й минуте Дака оформил покер, забив «гол сурка» в результате очередного выхода один на один (2:4).

Промес, вышедший чуть раньше на замену спасать спартаковцев, помог им подарить болельщикам надежду. Голландец отдал пас в штрафную на правый полуфланг Мозесу, который прострелил, и Соболев сделал дубль (3:4). Но на этом всё. «Спартак» терпит второе домашнее поражение в групповом этапе Лиги Европы. Грустно забивать три, но пропускать четыре, однако такова реальность «красно-белых». У спартаковцев по-прежнему три очка, и что-то подсказывает, что после выезда в Лестер через пару недель их останется столько же.

Кирилл Иванцов

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Спартак Москва Лестер Лига Европы
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Комментарии (32)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
20 Октября 2021 в 20:57
Два разных тайма провели. В первом не давали спокойно принять мяч сопернику. Начало второго тайма провалили. Все таки первый ответный гол Лестера в раздевалку не прошел даром для нас. После перерыва Рассказов устроил сольную программу, что не сделать покер игроку Лестера было трудно. Атакующие игроки молодцы, что боролись до последнего и старались спасти матч.
Sierge
20 Октября 2021 в 21:19
Есть к сожалению пассажиры... ларсон чем на колено перед рабовладельцами вставать лучше бы отгрузил им трёшку. А то один мозес старался
White_Shark
20 Октября 2021 в 20:28
Ну за такой матч в Спартак камень не кинешь. Хоть и вели 2:0, а в итоге проиграли. Но Лестер есть Лестер. Это космос для команды с 7 места РПЛ.
CELTIC FROST
20 Октября 2021 в 20:16
Зато второй подряд матч Спартака в ЛЕ - прямо-таки феерия. после унылого начала с Легией - это очевидный плюс.
Sierge
20 Октября 2021 в 20:15
Спартак на 9 минут потерял концентрацию и получил 3 гола. Понятно нельзя так в обороне играть но о растерзании речь не идёт
CERG
20 Октября 2021 в 20:11
Зоголовок тупой, что значит растерзал?
Я матч не смотрел, но была упорная борьба судя по счёту.
Милка
20 Октября 2021 в 20:09
Заголовок в стиле ЕФ
Misha_diablo_football
20 Октября 2021 в 20:00
полуторный состав Лестера разорвал Спартак во втором тайме, Российским клубам наверное ничего не светит на Евроарене...
Diman777
20 Октября 2021 в 19:59
Вообщем во втором тайме до тренера англичан дошло, что спартак играет без правого защитника
Dimonorunov
20 Октября 2021 в 19:56
Замбиец нахлобучил свинтусов!Лисы съели хрюшек!)))
Diman777
20 Октября 2021 в 19:53
рассказов, что ты такое
Snk6565
20 Октября 2021 в 19:44
Все это сослагательное наклонение...если бы...помяните мое слово, на КингПауэр не будет если бы...а будет еще и Варди...и сожрут эту тушенку и не поперхнутся
Vasvolk428@gmail.com
20 Октября 2021 в 19:43
Вообще я внимательно смотрел и часто начинается неприятности,когда Соболев теряет мяч,И думаю,не смотря,то он забил два,но как нападающий он креновый.без слов.
779
20 Октября 2021 в 19:39
Было нескучно.)))
Жаль, что Лестер не оставался ударенным пыльным мешком весь матч, а то бы мы его вынесли.)))
Складывалось всё удачно и Спартак был на удивление воодушевлённым. Отличные скорости, удача с Соболевым, неплохая игра в обороне. Но надо ещё держать удар и не расклеиваться от временно уходящей игры, а вот с этим у нас беда. В сочетании с классом сегодняшнего соперника это гарантия поражения.
Пропущенные просто досадно просты.
Игнатов понравился на замене.
Хорошо, что были настойчивы в концовке - это позволяет позитиву не растворяться.
Вообщем, если бы не психологическая яма середины матча, то поставил бы Спартаку четвёрку.
Don sangre
20 Октября 2021 в 19:48
Дык тренер тагды на хто? Он и решали како играти- перестроилися нагличашки и понеслося ежеки в лондонском тумане)))
779
20 Октября 2021 в 20:06
Всему есть предел. И способностям тренера Спартака. Тогда, когда команда первой половины АПЛ нащупывает свою игру.
Nе gustа
20 Октября 2021 в 19:37
ай ну уж не растерзал по счёцу то..а эта дака чего такого интересного принял то перед матчем интересно...айнанэээээ
ингерман
20 Октября 2021 в 19:54
ай брат тут у сё дело в том шо у них ышо 10 таких дак и кады нада будь усе начнуть уключатьси.. нормуль обули гуляшовых.. )))
Nе gustа
20 Октября 2021 в 20:12
ай щас вот лазурныя им покажуц мастер-класс с бабкой туринскай))
ARTUR
20 Октября 2021 в 19:33
Отличный матч по зрелищности , голы с обеих сторон очень понравились ,Лестер конечно по классу намного превосходит Спартак, во всем..эх.! Первый тайм приглядывались, потом провели корректировку и выиграли , и как мне показалось даже особо не напрягаясь. Лучший Мозес и Лестер . Бакаев был никакой ,проиграл все единоборства , если ты дохлый ,то должен быть быстрый и умный . Увы. У него этого нет.
SpaM
20 Октября 2021 в 19:32
Рассказов - на лавку
Бакаев - на лавку
Литвинов - на лавку
Максименко - на лавку
Ломовицкий - уже на лавке и не выпускать
Жуткий матч, который намекает, что кроме Мозеса, Жиго и Айртона никто особо не умеет играть в эту игру.
Don sangre
20 Октября 2021 в 19:38
Р.... вообще гуано.... Не первый разок мечу- с его фланга и приходя к нам беда бедовая...
Don sangre
20 Октября 2021 в 19:32
Кубыть твою в облепиховую энтот рас.... дяев и виноват... Гнати надоть поганой метлой в дубль......
Nе gustа
20 Октября 2021 в 19:38
ай едрить твою в кочерыжку там много кого гнати надо,тока кому тогда играти?))
Don sangre
20 Октября 2021 в 19:43
Кубыть твою в облепиховую всё верно говоришь уста твои медовые
Don sangre
20 Октября 2021 в 19:43
Кубыть твою в облепиховую всё верно говоришь уста твои медовые
Zenituwka
20 Октября 2021 в 19:31
Обидно. Больше тут ничего не скажешь. Ведь могли же. ..
Snk6565
20 Октября 2021 в 19:33
Да ничего они не могли...играй лисы не с развязанными шнурками...закатали бы в газон
Zenituwka
20 Октября 2021 в 19:35
Не знаю, я матч не смотрел. Сужу по хронологии и счету.
Милка
20 Октября 2021 в 20:14
На этом их и нужно было ловить. А так как на тренировке получилось
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21.10  19:45 Фенербахче ... Антверпен 1.78 3.7 4.8
21.10  19:45 Лацио ... Марсель 1.87 3.6 4.4
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21.10  22:00 Штурм ... Реал Сосьедад 5.4 4.1 1.62
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21.10  22:00 ПСВ ... Монако 2.24 3.5 3.25
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