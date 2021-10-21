​Уткин – о Рассказове: «Не надо призывать к жалости»

Василий Уткин посредством своего телеграм-канала выразил непонимание по поводу призывов не сильно критиковать защитника Николая Рассказова, провалившего матч Лиги Европы против «Лестера», в котором «Спартак» проиграл на своём поле со счётом 3:4.

Уткин написал, что Рассказов не умеет и уже не научится играть лучше.

«Он не может играть на этом уровне. Это гнобёж? Надо пожалеть парня?» - вопрошает Уткин в «Телеграме».

Журналист считает, что не стоит призывать к жалости в отношении Рассказова.

«Играешь в «Спартаке»? Это мечта. Плохо играешь? Ну, терпи. Входит в стоимость билета», - написал Уткин.