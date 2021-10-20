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Лига Европы

​Отправить в дубль: Из-за кого «Спартак» оказался на коленях в матче с «Лестером»

20 Октября 2021 • 20:19 Комментировать (4)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

«Спартак» проиграл домашний матч Лиги Европы против «Лестера» со счётом 3:4. Если отбросить то, что происходило на поле, то сам по себе счёт в игре с представителем английской Премьер-лиги можно считать достойным. Но растранжиренное преимущество в два мяча и, главное, способ пропускания голов, придают этому поражению горький вкус. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» ставит оценки игрокам «Спартака», пытаясь понять, из-за кого команда Руя Витории оказалась на коленях во втором тайме.

Максимальная оценка – 10. Оценка в начале игры – 6.

Александр Максименко – 4.

Александр Максименко потащил парочку неприятных ударов в первом тайме.  В целом же голкипер «Спартака» может записать прошедший матч себе в пассив. В самых нужных моментах Максименко не выручил. Выход соперника один на один – это железный гол. Пока так. 

Николай Рассказов – 2.

Первую ошибку в игре с «Лестером» Николай рассказов допустил уже на первых секундах. Дальше было только хуже. Рассказов всякий раз оставлял за спиной Пэтсона Дака, оформившего покер. Николай стал главным виновником поражения, и только пару перехватов в концовке встречи, а также тот факт, что он играл не совсем на своей позиции, спасли защитника от минимальной оценки 1. Ясно одно – игроку такого уровня не место даже на скамейке запасных «Спартака», если клуб хочет решать большие задачи.

Георгий Джикия – 4.

Георгий Джикия в прошедшем матче тоже не впечатлил. Если посмотреть на первый гол Пэтсона Дака, то капитан «Спартака» должен разделить ответственность с Рассказовым. Джикия не выдержал линию с остальными защитниками, и Дака не мог остаться в офсайде. В ситуации со вторым голом Георгий тоже мог сыграть лучше.

Самуэль Жиго – 4.

К Самуэлю Жиго в тройке центральных защитников «Спартака» претензий меньше всех, но когда команда пропускает четыре гола, говорить о каких-то положительных моментах в отношении игроков обороны сложно. Тем более что при счёте 1:0 судья и ВАР откровенно простили Жиго – судя по повтору, он скорее нарушал правила в своей штрафной площади против Дака, чем нет.

Айртон – 5.

Айртон в оборонительных дуэлях сыграл более-менее надёжно, о чём говорит тот факт, что Перейра справа у «Лестера» был не особо активен в атаке. А вот в конструктиве Айртон не преуспел – его прострелы и подачи были простыми для игроков из Англии.

Виктор Мозес – 7.

Виктор Мозес был одним из лучших игроков «Спартака» в матче с «Лестером». Нигериец сделал два грамотных голевых паса, помогая забить Джордану Ларссону и Александру Соболеву. В первом из этих случаев гол «красно-белых» начался с отбора Мозеса, обокравшего на фланге Сёюнджю.

Роман Зобнин – 4.

Хаос у «Спартака» был не только в центре обороны, но и в опорной зоне. Сколько же ударов нанесли футболисты «Лестера» со средней дистанции, особенно в первом тайме. Роман Зобнин сыграл слабо и несмело – временами хавбек предпочитал пятиться или вставал на месте как вкопанный вместо того, чтобы выдвинуться чуть выше на соперника. Джеймс Мэддисон около штрафной площади «Спартака» чувствовал себя очень комфортно.

Руслан Литвинов – 4.

С Русланом Литвиновым – та же история. Плюс молодой хавбек временами действовал чересчур грубо, из-за чего в концовке первого тайма его едва не удалили с поля.

Зелимхан Бакаев – 4.

Зелимхан Бакаев старался, но его КПД в атаке на выходе был минимальным. На выходных Бакаев говорил, что его сильная сторона – обыгрыш. Показать это в среду Зелимхану не удалось. Однажды он хотел выйти на удар под левую, но пройти опытного Джонни Эванса не удалось.

Александр Соболев – 7.

Александр Соболев очень сильно старался себя проявить. Охотно шёл в борьбу, пытался предлагать себя под длинные передачи и смог оформить дубль. В первом случае Соболеву откровенно повезло с рикошетом, но голы, как известно, не пахнут.

Джордан Ларссон – 6.

Джордан Ларссон смог забить свой первый гол в сезоне, замкнув прострел Виктора Мозеса с правого фланга. В остальном Ларссон если чем-то и отмечался, то только желанием вступить в прессинг/отбор на чужой половине поля. Желание шведа было заметно, но пока он всё же далёк от своих лучших кондиций.

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Куинси Промес, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий на оценку наиграть не успели, хотя первый из них поучаствовал в третьем голе «Спартака», подключив Виктора Мозеса грамотным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Виктор Мозес Джордан Ларссон Георгий Джикия Зелимхан Бакаев Николай Рассказов Александр Максименко Александр Соболев Самуэль Жиго Айртон Руслан Литвинов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Sanay
20 Октября 2021 в 21:30
В обороне Спартак сыграл отвратительно. Вот только почему Витория, видя что выходят англичане 2 нападающих в 1 защитника из раза в раз ничего не предпринял??? Мог бы заменить провалившегося Рассказова, место которому в Спартаке-2, на защитника Кутепова или Гапонова. Может тогда Лестер и не забил бы 4 мяча. Кстати, Максименко опять не разу не спас, а его упрямо ставит в основу Витория игнорируя Селихова. Вот этого я не могу понять. Да выбыл Кофрие и сразу в обороне проходной двор.. Зачем Рую надо было ломать игру в 3 защитника в перестроение в 2 защитника когда ранее Спартак выигрывал трижды с этой схемой. Не хватает на замену сильного центрдефа - купите, пусть сидит на подмене.. Стоят защитники на порядок меньше нападающих или хавбеков. Оним словом это не только проигрыш футболистов, но в первую очередь проигрыш главного тренера.
779
20 Октября 2021 в 20:32
Рассказов, конечно, должен забыть об основе.
Чудовищно нестабилен, неустойчив. Один приличный матч, три провальных.
Бакаев всё больше и больше зачёркивает надежду на своё восстановление до прошлогоднего уровня. Какая может быть игра в касание в его исполнение, если мяч у него летит в рандомном направлении буквально каждый раз?
Nе gustа
20 Октября 2021 в 20:31
растерзали в покер и на колени поставили и усё это с разницей в один голешник)))ай толсто....айнанэээээ
Dimonorunov
20 Октября 2021 в 20:29
Оборона у хрюшек как очко у портовой шлюхи!Тилеманс и Дака в два смычка ее раздраконили
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