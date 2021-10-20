Роджерс: «Спартак» не удивил своей игрой

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс оценил игру команды в поединке со «Спартаком» в Лиге Европы. Москвичи потерпели поражение со счётом 3:4.

«Спартак» нас не удивил, они играли классно, первый гол мы пропустили в борьбе, а вот второй мы им подарили. У нас был тяжелый матч, и второй матч тоже будет сложным», — цитирует Роджерса ТАСС.

В следующем поединке «Спартак» встретится с «Лестером» 4 ноября. Матч состоится в Англии.

На текущий момент в активе команды Руя Витории три набранных очка. Ранее «Спартак» проиграл «Легии» (0:1) и обыграл «Наполи» (3:2).