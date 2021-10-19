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Широков: Надежда «Спартака» в матче с «Лестером» - на характер игроков

19 Октября 2021 • 15:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
20.10 17:30

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков с опаской ждёт матча «красно-белых» с «Лестером», особенно на фоне матча «лис» против «Манчестер Юнайтед», который закончился в пользу «Лестера» (4:2). Широков надеется, что условия матча со «Спартаком» будут некомфортными для английской команды: «Они там сейчас играют в тепле, приедут сюда, а здесь у нас дождь, снег, грязь, холод», - приводит слова экс-футболиста Sport24.

Роман Широков добавил, что соперник, конечно, сильнее, и у «Спартака» нет шансов, но есть надежда на характер футболистов: «У «Спартака», судя по последним трем матчам, с характером все хорошо».

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится в среду. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Спартак Москва Роман Широков
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Комментарии (1)
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Nadezhda
19 Октября 2021 в 15:30
Перед игрой с Неаполем только ленивый не предрекал разгром Спартака...Мяч круглый, посмотрим.
Удачи нашим клубам.
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