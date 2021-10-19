Широков: Надежда «Спартака» в матче с «Лестером» - на характер игроков

Экс-игрок «Спартака» Роман Широков с опаской ждёт матча «красно-белых» с «Лестером», особенно на фоне матча «лис» против «Манчестер Юнайтед», который закончился в пользу «Лестера» (4:2). Широков надеется, что условия матча со «Спартаком» будут некомфортными для английской команды: «Они там сейчас играют в тепле, приедут сюда, а здесь у нас дождь, снег, грязь, холод», - приводит слова экс-футболиста Sport24.

Роман Широков добавил, что соперник, конечно, сильнее, и у «Спартака» нет шансов, но есть надежда на характер футболистов: «У «Спартака», судя по последним трем матчам, с характером все хорошо».

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится в среду. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.